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Хиромити Ватанабэ: «Работать Японии и Беларуси нужно вместе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 июня во Дворце Независимости прошла встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с министром по вопросам восстановления Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипотношения Беларусь и Япония поддерживают почти 30 лет. Действуют рабочие группы по двустороннему сотрудничеству. И, кстати, как раз Хиромити Ватанабэ руководит такой группой, поэтому как никто другой заинтересован в развитии диалога.
Хиромити Ватанабэ, министр по вопросам восстановления Японии, министр по координации комплексной политики по преодолению последствий аварии на АЭС в Фукусиме:
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Новости Беларуси. 30 июня во Дворце Независимости прошла встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с министром по вопросам восстановления Японии, сообщили...
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