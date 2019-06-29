Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Источник материала: СТВ

Ингредиенты для верещаки: колбаски, которые сварим в пиве, сало, мука, репчатый лук, лавровый лист, тмин и соль.





Кипятим воду в кастрюле.

20 гр сала нарезаем на маленькие кусочки.





Нагреваем сковороду, слегка смазанную подсолнечным маслом.

Хорошо прожариваем сало.





250 мл пива отправляем в кипяток. И туда отправляем колбаски.









Добавляем пряные травы, лавровый лист к колбаскам.





Посыпаем немного сало тмином и солим.

Нарезаем мелко две луковицы.





Нагреваем глубокую сковороду. Отправляем сюда подсолнечное и сливочное масло.





Жарим лук до золотистого цвета. Посыпаем половиной столовой ложки муки и ещё немного жарим.





Нарезаем сваренные колбаски.





Соединяем с луком сало, колбаски и немного бульона, в котором варились колбаски.









Приятного аппетита!



