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Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

30.06.2019 13:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ингредиенты для верещаки: колбаски, которые сварим в пиве, сало, мука, репчатый лук, лавровый лист, тмин и соль.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Кипятим воду в кастрюле.

20 гр сала нарезаем на маленькие кусочки.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Нагреваем сковороду, слегка смазанную подсолнечным маслом.

Хорошо прожариваем сало.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

250 мл пива отправляем в кипяток. И туда отправляем колбаски.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Добавляем пряные травы, лавровый лист к колбаскам.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Посыпаем немного сало тмином и солим.

Нарезаем мелко две луковицы.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Нагреваем глубокую сковороду. Отправляем сюда подсолнечное и сливочное масло.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Жарим лук до золотистого цвета. Посыпаем половиной столовой ложки муки и ещё немного жарим.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Нарезаем сваренные колбаски.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Соединяем с луком сало, колбаски и немного бульона, в котором варились колбаски.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Приятного аппетита!

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Люди в материале: Татьяна Бородкина
 
 
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Ингредиенты для верещаки: колбаски, которые сварим в пиве, сало, мука, репчатый лук, лавровый лист, тмин и соль. Кипятим воду в кастрюле. 20 гр сала нарезаем на...
 
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