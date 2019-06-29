Чтобы не было проблем на границе. Минюст рассказал, как проверить долги перед выездом из Беларуси

Минюст рекомендует при планировании отпуска проверить отсутствие задолженности по исполнительным документам в реестре. В министерстве отметили, что в рамках исполнительного производства к должнику — гражданину, индивидуальному предпринимателю, должностным лицам юридического лица могут быть применены различные обеспечительные меры, в том числе ограничивающие выезд за пределы республики.





Так, если должник не исполняет либо уклоняется от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, принятых судебным исполнителем, недостаточно для своевременного и полного исполнения исполнительного документа, суд по заявлению взыскателя или представлению судебного исполнителя может установить в отношении должника временное ограничение права гражданина или индивидуального предпринимателя, являющихся должниками, должностного лица юридического лица, являющегося должником, на выезд из РБ.









Таким образом, неуплата долга может повлечь невозможность выезда из республики, о чем, к слову, граждане порой узнают при непосредственном пересечении границы РБ. Запрет пересечения государственной границы, как следствие, рушит планы и портит совместный отдых не только должников, но и членов их семей.





https://minjust.gov.by/directions/enforcement/debtors/ . Для исключения подобных ситуаций Министерство юстиции напоминает об имеющейся у граждан и юридических лиц возможности узнать о наличии задолженности по исполнительным документам путем использования реестра задолженностей по исполнительным документам, размещенного на интернет-портале Министерства юстиции —





Получить справочную информацию по вопросам функционирования реестра задолженностей по исполнительным документам можно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по следующим номерам телефонов справочно-информационной службы «Контакт-центр системы органов принудительного исполнения»: +375 (17) 200-67-78, +375 (44) 529-20-00.





Погасить имеющуюся задолженность можно посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) различными способами: инфокиоск, банкомат, интернет-банкинг, в отделении банка и т.д.