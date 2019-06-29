Путин прилетел в Минск на закрытие II Европейских игр





TASS





Самолет Путина прилетел из Братска — там российский руководитель после возвращения с саммита G20 в Японии проводил совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области.





Две недели назад Лукашенко и Путин провели встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Тогда пресс-служба Кремля заявила, что руководители стран намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время.





На открытии ІІ Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.





Церемония закрытия состоится сегодня вечером.