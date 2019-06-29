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Путин прилетел в Минск на закрытие II Европейских игр

30.06.2019 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск. Как передает ТАСС, он прибыл в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко и посетит церемонию закрытия ІІ Европейских игр.


TASS

Самолет Путина прилетел из Братска —  там российский руководитель после возвращения с саммита G20 в Японии проводил совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

Две недели назад Лукашенко и Путин провели встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Тогда пресс-служба Кремля заявила, что руководители стран намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

На открытии ІІ Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Церемония закрытия состоится сегодня вечером.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин прилетел в Минск. Как передает ТАСС, он прибыл в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко и посетит церемонию закрытия ІІ...
 
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