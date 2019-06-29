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Путин прилетел в Минск на закрытие II Европейских игр
Источник материала: Партизан
Президент России Владимир Путин прилетел в Минск. Как передает ТАСС, он прибыл в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко и посетит церемонию закрытия ІІ Европейских игр.
TASS
Самолет Путина прилетел из Братска — там российский руководитель после возвращения с саммита G20 в Японии проводил совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области.
Две недели назад Лукашенко и Путин провели встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Тогда пресс-служба Кремля заявила, что руководители стран намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время.
На открытии ІІ Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.
Церемония закрытия состоится сегодня вечером.
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Президент России Владимир Путин прилетел в Минск. Как передает ТАСС, он прибыл в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко и посетит церемонию закрытия ІІ...
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