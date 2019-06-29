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Белорусский гимнаст Лиховицкий завоевал бронзу Европейских игр в упражнении на коне
Источник материала: Tut.by
Белорусский спортсмен Андрей Лиховицкий завоевал бронзу Европейских игр в состязаниях по спортивной гимнастике.
В упражнении на коне Андрей Лиховицкий показал третий результат — 14,566 балла.
Золото здесь у россиянина Давида Белявского (15,033), серебро у украинца Олега Верняева (14,900).
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Белорусский спортсмен Андрей Лиховицкий завоевал бронзу Европейских игр в состязаниях по спортивной гимнастике.
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