Белорусский гимнаст Лиховицкий завоевал бронзу Европейских игр в упражнении на коне

Источник материала: Tut.by

Белорусский спортсмен Андрей Лиховицкий завоевал бронзу Европейских игр в состязаниях по спортивной гимнастике.

В упражнении на коне Андрей Лиховицкий показал третий результат — 14,566 балла.

Золото здесь у россиянина Давида Белявского (15,033), серебро у украинца Олега Верняева (14,900).



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