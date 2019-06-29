Лукашенко предложил Японии реализовать совместные инвестпроекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром по вопросам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ заявил, что заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере, передает БЕЛТА .

Лукашенко отметил, что, несмотря на большие расстояния между странами, Беларусь и Япония должны иметь тесные отношения, особенно в сфере инвестиционного сотрудничества.

«Если правительство Японии на это готово, мы сделаем это очень быстро», – сказал белорусский лидер.

Он добавил, что государства до этого имели положительный опыт взаимодействия по ликвидации последствий катастроф. Так, Япония, являясь высокотехнологичной страной, помогла после Чернобыльской катастрофы. Тогда же велась совместная работа по созданию технологий. По словам Лукашенко, эти разработки Япония смогла применить после аварии на АЭС «Фукусима».