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Белорус Александр Грабовик стал вице-чемпионом Европейских игр по греко-римской борьбе
Источник материала: Tut.by
Белорусский спортсмен Александр Грабовик стал серебряным призером II Европейских игр в состязаниях по греко-римской борьбе.
В финале весовой категории до 97 кг Александр Грабовик уступил олимпийскому чемпиону Рио-2016 и трехкратному чемпиону мира Артуру Алексаняну из Армении - 0:5.
В малом финале в весовой категории до 87 кг Радик Кулиев боролся сегодня за бронзу, но проиграл - 1:7.
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Белорусский спортсмен Александр Грабовик стал серебряным призером II Европейских игр в состязаниях по греко-римской борьбе.
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