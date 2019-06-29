Белорус Александр Грабовик стал вице-чемпионом Европейских игр по греко-римской борьбе

Источник материала: Tut.by

Белорусский спортсмен Александр Грабовик стал серебряным призером II Европейских игр в состязаниях по греко-римской борьбе.

В финале весовой категории до 97 кг Александр Грабовик уступил олимпийскому чемпиону Рио-2016 и трехкратному чемпиону мира Артуру Алексаняну из Армении - 0:5.

В малом финале в весовой категории до 87 кг Радик Кулиев боролся сегодня за бронзу, но проиграл - 1:7.



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