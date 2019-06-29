Долгосрочный прогноз: белорусов ждет прохладный июль

После необычайно теплого июня в республику приходит прохлада. Еще 1 июля будет до +30, а дальше — заметно прохладнее.
Прохладная и дождливая погода ожидается в Беларуси в июле 2019 года, свидетельствуют данные долгосрочных прогнозов.
Июнь этого года выдался для Беларуси необычайно теплым: часто температура воздуха била все рекорды, а столбики термометров поднимались до +35 и выше. В последние дни июня температура воздуха несколько снизилась, однако в понедельник 1 июля ожидается теплая погода.
Впрочем, затем в Беларусь придет похолодание. Если 1 июля ожидается до +30, то затем станет заметно прохладнее.
Сервисы с долгосрочными прогнозами погоды обещают, что большую часть июля дневная температура воздуха в Беларуси будет держаться на отметке около +22 градусов. Ожидается также большое количество дождей и гроз.
Немного теплее, согласно предварительным прогнозам погоды, станет лишь к концу июля. Впрочем, стоит помнить, что подобные прогнозы достаточно часто оказываются не совсем точными, поэтому ситуация может сложиться совсем иной.