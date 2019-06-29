|
Первый в городе Фестиваль уличных музыкантов в Бресте состоится 14 июля
30.06.2019 15:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Определилась точная дата проведения первого в нашем городе Фестиваля уличных музыкантов в Бресте – 14 июля. У этой интересной затеи, которая обещает развернуться на территории Брестского гребного канала, зародилось на днях и название - "Берасцейскi лiхтар".
Мы поинтересовались у организатора Олега Голоса – чем будет данное мероприятие отличаться от состоявшегося ранее
В отличии от первого Форума уличных театров, который в рамках проекта "Брест - культурная столица Беларуси" мы организовали на День города в 2015 году совместно с отделом культуры Брестского горисполкома, с попыткой объединить театральные уличные коллективы из разных регионов нашей Республики, наш свежий проект направлен прежде всего на творчески настроенных брестчан, мне кажется мы уже созрели для этого. В том же 2015-ом году на нашей пешеходной уличные музыканты были лишь робким вкраплением, артистов и живых скульптур на Советской и вовсе не было. В то время без помощи организаторов подобных мероприятий из Минска и с уже достаточным опытом уличных представлений и корифеев перформанса из столицы, Гомеля, Витебска и Жлобина у нас в Бресте попросту такого рода мероприятия были бы неприглядными и пустотелы. Сегодня ситуация несколько меняется, мы можем ежедневно наблюдать на нашей излюбленной и многолюдной «фонарной» насколько она оживилась в плане уличного творчества.
Необходимо дать определенный толчок креативным брестчанам, придать уверенности, отваги тем, кто лишь созревает с каким-либо проектом, но не решается вовлечь себя в разнообразные направления уличного искусства. Поэтому
Наше мероприятие конечно же состоится в качестве подарка любимому юбиляру – в рамках череды событий празднования 1000-летия Бреста.
К первому в Бресте Фестивалю уличных музыкантов уже присоединились: группа из Кобрина "Молодежь - 90-х", Саша Гриб, Илья Данильчик – Vipobeat, к нам едут уличные артисты из Минска - коллектив "The murka band" а также Ева Венская из Гродно, не смотря на свой юный возраст, девочке 8 лет, Ева является постоянным участником гродненского Биг-Мини-фестиваля уличного искусства (БМФ), выступает в центре г. Гродно на ежегодном празднике День города с 2017г.
Присоединился к участию так же уже достаточно знакомый и узнаваемый для многих брестчан уличный исполнитель Juan Rosales, называют его по разному но, нам его представили как Карлос - родом из Южной Америки, Эквадор. Живет в Гродно, но довольно часто одаривает прохожих на нашей пешеходной ярким позитивом, исполняя всем известные хиты, своим творчеством одарят Диана Буцкевич и Андрей Корнеевец, ребята на Советской с лета 2018 года. Порадует своей незаурядной игрой на скрипке Дина Зеновицкая, выступит также полюбившийся уже многим горожанам и гостям нашего города инструментальный уличный дуэт #Flucello - Юлия Мелихова и Мария Круглова (флейта, виолончель), своими лирическими композициями поделится с нами Карина Казарян. В мероприятии в полном составе примет участие брестский театр живых скульптур «Ларчик» а также Студия жонглирования и хулахупинга в Бресте…
Основным партнером мероприятия является
Открытие Фестиваля уличных музыкантов обещает быть незаурядным, ярким и запоминающимся, не пропустите!
Хронология событий, знакомимся ближе с участниками здесь -
Регистрация участников продолжается
|
Свежие газеты
Архив (Разное)