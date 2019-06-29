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Первый в городе Фестиваль уличных музыкантов в Бресте состоится 14 июля

30.06.2019 15:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Определилась точная дата проведения первого в нашем городе Фестиваля уличных музыкантов в Бресте14 июля. У этой интересной затеи, которая обещает развернуться на территории Брестского гребного канала, зародилось на днях и название - "Берасцейскi лiхтар".

Первый в городе Фестиваль уличных музыкантов в Бресте состоится 14 июля

Мы поинтересовались у организатора Олега Голоса – чем будет данное мероприятие отличаться от состоявшегося ранее Форума уличных театров в Бресте, к которому общественный активист так же в свое время приложил руку. 

В отличии от первого Форума уличных театров, который в рамках проекта "Брест - культурная столица Беларуси" мы организовали на День города в 2015 году совместно с отделом культуры Брестского горисполкома, с попыткой объединить театральные уличные коллективы из разных регионов нашей Республики, наш свежий проект направлен прежде всего на творчески настроенных брестчан, мне кажется мы уже созрели для этого. В том же 2015-ом году на нашей пешеходной уличные музыканты были лишь робким вкраплением, артистов и живых скульптур на Советской и вовсе не было. В то время без помощи организаторов подобных мероприятий из Минска и с уже достаточным опытом уличных представлений и корифеев перформанса из столицы, Гомеля, Витебска и Жлобина у нас в Бресте попросту такого рода мероприятия были бы неприглядными и пустотелы. Сегодня ситуация несколько меняется, мы можем ежедневно наблюдать на нашей излюбленной и многолюдной «фонарной» насколько она оживилась в плане уличного творчества. 

Первый в городе Фестиваль уличных музыкантов в Бресте состоится 14 июля

Необходимо дать определенный толчок креативным брестчанам, придать уверенности, отваги тем, кто лишь созревает с каким-либо проектом, но не решается вовлечь себя в разнообразные направления уличного искусства. Поэтому Фестиваль уличных музыкантов, который состоится 14 июля на площадке гостеприимного спортивного комплекса, Брестском гребном канале, - это своеобразный вызов, призыв к действию. Мы ждем вас, дорогие, есть еще время придумать образ, отрепетировать сцену, перформанс, танцевальный номер, наполненный смыслом, да и просто облачившись в яркое одеяние стать важным динамичным элементом происходящего.

Первый в городе Фестиваль уличных музыкантов в Бресте состоится 14 июля

Наше мероприятие конечно же состоится в качестве подарка любимому юбиляру – в рамках череды событий празднования 1000-летия Бреста. 

К первому в Бресте Фестивалю уличных музыкантов уже присоединились: группа из Кобрина "Молодежь - 90-х", Саша Гриб, Илья Данильчик – Vipobeat, к нам едут уличные артисты из Минска - коллектив "The murka band" а также Ева Венская из Гродно, не смотря на свой юный возраст, девочке 8 лет, Ева является постоянным участником гродненского Биг-Мини-фестиваля уличного искусства (БМФ), выступает в центре г. Гродно на ежегодном празднике День города с 2017г. 

Первый в городе Фестиваль уличных музыкантов в Бресте состоится 14 июля

Присоединился к участию так же уже достаточно знакомый и узнаваемый для многих брестчан уличный исполнитель Juan Rosales, называют его по разному но, нам его представили как Карлос - родом из Южной Америки, Эквадор. Живет в Гродно, но довольно часто одаривает прохожих на нашей пешеходной ярким позитивом, исполняя всем известные хиты, своим творчеством одарят Диана Буцкевич и Андрей Корнеевец, ребята на Советской с лета 2018 года. Порадует своей незаурядной игрой на скрипке Дина Зеновицкая, выступит также полюбившийся уже многим горожанам и гостям нашего города инструментальный уличный дуэт #Flucello - Юлия Мелихова и Мария Круглова (флейта, виолончель), своими лирическими композициями поделится с нами Карина Казарян. В мероприятии в полном составе примет участие брестский театр живых скульптур «Ларчик» а также Студия жонглирования и хулахупинга в Бресте

Первый в городе Фестиваль уличных музыкантов в Бресте состоится 14 июля

Основным партнером мероприятия является Совет развития молодежного предпринимательства, при поддержке службы такси "7220" и компьютерной академии "ШАГ". Организатор Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле. 

Открытие Фестиваля уличных музыкантов обещает быть незаурядным, ярким и запоминающимся, не пропустите!

Первый в городе Фестиваль уличных музыкантов в Бресте состоится 14 июля

Хронология событий, знакомимся ближе с участниками здесь - vk.com/artstreetbrest

Регистрация участников продолжается на страничке фестиваля ВКонтакте.

Внимание! Организаторы приглашают к участию волонтеров! Здесь обозначены для добровольцев направления оказания помощи в рамках предстоящего мероприятия.

Первый в городе Фестиваль уличных музыкантов в Бресте состоится 14 июля

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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   Определилась точная дата проведения первого в нашем городе Фестиваля уличных музыкантов в Бресте – 14 июля. У этой интересной затеи, которая обещает...
 
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