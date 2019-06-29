Трудовой договор в Польше: в чем подвох и что надо знать, если что

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня мы хотим вам рассказать, какие виды трудовых договоров заключаются при трудоустройстве в Польше? Что нужно знать об отличиях трудовых договоров от гражданско-правовых договоров?





Трудоустройство в Польше всегда предусматривает открытие рабочей визы и подписание трудового договора (контракта). По действующему законодательству РП заключение договора является обязательным условием трудоустройства. Заключая трудовой договор можно быть уверенным в защите своих трудовых прав в Польше .

Трудовой договор - вид трудового соглашения в Польше , заключаемый с иностранными гражданами. Такой договор гарантирует получение всех благ трудоустройства, которые прописаны в Трудовом кодексе Польши. Этот вид договора требует обязательного разрешения на выполнение работы, которое выдает Воеводское управление.

В соответствии с законодательством Польши трудовой договор должен заключаться до начала работы. В нём оговариваются все условия труда, а именно: период действия договора, характер и место работы, время работы, заработная плата, в том числе оплата в выходные и праздничные дни, о размере премий, надбавок, удержаний с заработной платы. Описываются обязанности, ответственности сторон, условия расторжения и продления трудового договора. Прописываются условия проживания, социального страхования, медицинского обслуживания. В обязательном порядке указывается информация о работодателе и его месте нахождения. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах. Если вы не владеете польским языком, то работодатель обязан предоставить перевод документа на понятный для вас язык.

Работая по трудовому договору, вы можете рассчитывать на восьми часовой рабочий день и ежемесячную выплату заработанных средств. В случае возникновения споров или не выплаты заработной платы, вы можете обратиться в польскую инспекцию по труду. После вашего обращения будет проведена проверка, и, если будет доказано, что работодатель не правомерно отказал вам в выплате заработанных средств, оплата будет произведена. Но любой работник должен понимать, что условия трудоустройства не могут отличаться от тех, которые указаны в его разрешении на работу. Также необходимо знать, что получив разрешение на работу у одного работодателя, вы не можете работать у другого нанимателя, если не было оформлено разрешение на работу от него. Необходимо внимательно прочесть каждый пункт трудового договора, и подписывать договор только в том случае, если вас все устраивает (прописаны ли те условия трудоустройства и проживания, о которых вы договаривались).

Обратите внимание на то, какой вид договора вам предлагается подписать: трудовой договор (umowa o pracę) или гражданско-правовой договор (договор поручения - umowa zlecenie или договор подряда - umowa o dzieło). Работодатели часто используют Umowa zlecenie в качестве замены трудового договора, так как он является более выгодным по цене. Это самая популярная разновидность трудового соглашения в Польше между работодателем и работником. Такой договор позволяет работнику, открыв рабочую визу, приступить к работе со дня его подписания и легально работать на территории Польши на протяжении 6 месяцев в течение 12 месяцев без необходимости оформлять разрешение на работу. Но для оформления такого договора работодателю необходимо зарегистрировать намерение о трудоустройстве (oświadczenie) в поветовом (районном) управлении занятости. По гражданско-правовым договорам вам необходимо будет выполнить определённый объем работы (качественно и в срок) и только после этого вы сможете получить заработную плату.

Необходимо учитывать и те, немаловажные моменты, что работая по гражданско-правовым договорам, вам будет отказано в социальных гарантиях: отсутствие оплачиваемого отпуска, работа носит временный характер, неоплачиваемая временная нетрудоспособность (болезнь, беременность), не действуют положения Трудового кодекса, платы за сверхурочные часы не будет. Ограничения по рабочему времени нет, в том числе в выходные, праздники, ночное время. Изменение условий возможно работодателем в одностороннем порядке, если другое не зафиксировано договором. Часть государственных сборов может быть переложена на работника. Договор поручения также должен включать в себя реквизиты сторон и дату его подписания, а для работников, не владеющих польским языком, должен быть переведен на понятный ему язык. Что касается вознаграждения, то почасовая ставка в Польше в 2019 году составляет не менее 14 злотых в час, включая налоги. В договоре поручения должен быть прописан размер вознаграждения, а также вид работы и сроки ее выполнения – иначе вас могут отправить заниматься другим видом работ, который не озвучивался ранее.

Если по какой-либо причине вам будет не выплачена зарплата в случае трудоустройства по гражданско-правовому договору, добиваться своих прав вы сможете исключительно через суд в Польше. То есть, не получив заработную плату, вам необходимо будет совершать дополнительные затраты, как материальные так и временные.

Гражданско-правовая форма – договор подряда (Umowa o dzieło) заключается для выполнения определенного, краткосрочного, объема работ. В плане защищенности работника договор подряда аналогичен договору поручения (Umowa zlecenia).

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