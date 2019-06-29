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Мужчина похитил чужие сбережения и перепрятал их в лес, но воспользоваться не успел

30.06.2019 15:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правоохранителями уголовного розыска Лунинецкого РОВД совместно с сотрудниками отделения психолого-технического обеспечения раскрытия преступлений УВД Брестского облисполкома с использованием программно-технического комплекса «Полиграф» раскрыта кража.

Мужчина похитил чужие сбережения и перепрятал их в лес, но воспользоваться не успел

В милицию с заявлением обратилась брестчанка (1960 года рождения) и сообщила, что из дома ее матери, жительницы Лунинца (1924 года рождения), похитили 1 000 долларов США, 3 500 белорусских рублей и золотое обручальное кольцо. Похищенное хранилось в старой женской сумке и кошельке, которые лежали в верхних шуфлядках комода, закрывавшихся на ключ. Женщина, приехавшая навестить пожилую мать, увидела, что комод открыт, а содержимого нет, и позвонила в «102».

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что противоправные действия совершил ранее судимый за кражи и незаконные действия в отношении оружия и боеприпасов лунинчанин М., 1990 года рождения.

В день произошедшего сын потерпевшей Б. (1962 года рождения), злоупотребляющий спиртным, пошел к своему соседу, вместе начали выпивать. В гостях мужчина вспомнил, что не закрыл дом, и попросил об этом друга, отдав ему ключ. Приятель выполнил просьбу и вернулся для продолжения веселья, положив ключ от входной двери на стол. Вскоре к ним присоединился знакомый соседа М., который сразу заприметил оставленную вещь. Злоумышленник дождался «нужного» состояния своих друзей, присвоил ключ и проник в дом Б., где находилась пенсионерка.

В доме М. начал обыскивать комнаты, нашел тайник и, похитив сбережения (ключ от комода лежал рядом на столе), направился домой. По пути следования правонарушитель решил спрятать украденное в «надежном» месте, чтобы потом забрать: золотое кольцо мужчина воткнул в землю около столба линии электропередач, а деньги вставил в пластиковую бутылку и закопал в лесу.

Воспользоваться ценностями лунинчанину не удалось – он задержан сотрудниками милиции, а по факту кражи возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь).

 
 
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