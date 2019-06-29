Фестиваль любительского творчества «Берасцея запрашае» провели в ДК Профсоюзов

Источник материала: Виртуальный Брест

29 июня 2019 года ДК Профсоюзов радушно распахнул свои двери участникам первого фестиваля многожанрового любительского творчества «Берасцея запрашае».





Фестиваль проводится в течение одного дня и включает в себя конкурсную программу и Гала-концерт. Компетентному жюри предстояло выбрать лучшие номера в трёх номинациях: вокал (категории до 11 лет, до 18 лет и от 19 и старше), хореография, оригинальный жанр. Несмотря на то, что это фестиваль любительского творчества, уровень подготовки конкурсантов был очень высоким, поэтому жюри пришлось нелегко. Благодаря их напряжённой и слаженной работе, после конкурсной программы были объявлены номера, составившие программу гала-концерта. А все участники конкурса получили медали и памятные призы, также были вручены благодарности руководителям коллективов.





Гала-концерт открыло выступление народного вокального любительского ансамбля «Красунi» (ОАО «Продтовары» г.Бреста), душевное и проникновенное исполнение которого заставило зал замереть, а потом разразится овациями. А потом песней «Нас научили быть птицами» слушателей подняла на крыльях оптимизма вокалистка образцовой вокальной студии «Фантазия» ДК Железнодорожников Ева Панько. А ребята из образцовой цирковой студии «Солнышко» Кобринского Дворца культуры заставили зрителей замереть в восхищении, наблюдать за невероятными акробатическими фигурами, поражая своей гибкостью и пластичностью. До глубины души тронуло эмоциональное, выразительное выступление музыкального руководителя ГУО «Ясли-сад № 73» Чернышовой Татьяны с песней «Там нет меня».

А задорный и заводной «Хайдук» образцового ансамбля народного танца «Златица» (Брестского центра дополнительного образования детей и молодёжи) «зажёг» зал. Заинтриговал номер маленькой розовой пантеры в исполнении Эмилии Шляхтич, воспитанницы Детской эстрадной студии «Ангел». Не дала расслабиться и композиция «Я вернусь победителем» уверенно исполненная Василевичем Тимуром (Студия искусств Анны Мусвидас). Аплодисменты сорвало выступление юного жонглёра Гурбич Дарьи – участницы циркового коллектива «Давгялы» и танцевального коллектива детской эстрадной студии «Ангел» с композицией «Чёрный ворон». Завершило программу гала-концерта просто взрывное выступление Анастасии Корецкой (ЦДОДМ г.Бреста) с песней «Куточак Беларусi», чей чистый и звонкий голос стал финальным аккордом этого праздника.