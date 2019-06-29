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Запреты на посещение лесов сняты в трех областях Беларуси
30.06.2019 14:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Запреты и ограничения на посещение лесов сняты во всех районах Витебской, Гродненской и Могилевской областей.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства, по состоянию на утро 30 июня, больше всего запретов по-прежнему действует в Брестской области - для посещения закрыты леса 15 из 16 районов. Исключение составляет лишь Столинский район.
Нельзя посещать леса также в девяти районах Минской области (Крупском, Борисовском, Червенском, Пуховичском, Узденском, Столбцовском, Воложинском, Стародорожском и Любанском) и шести районах Гомельской (Житковичском, Ельском, Наровлянском, Хойникском, Брагинском и Лоевском).
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Запреты и ограничения на посещение лесов сняты во всех районах Витебской, Гродненской и Могилевской областей.
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