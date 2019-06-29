ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запреты на посещение лесов сняты в трех областях Беларуси

30.06.2019 14:39 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Запреты на посещение лесов сняты в трех областях Беларуси

Запреты и ограничения на посещение лесов сняты во всех районах Витебской, Гродненской и Могилевской областей.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства, по состоянию на утро 30 июня, больше всего запретов по-прежнему действует в Брестской области - для посещения закрыты леса 15 из 16 районов. Исключение составляет лишь Столинский район.

Нельзя посещать леса также в девяти районах Минской области (Крупском, Борисовском, Червенском, Пуховичском, Узденском, Столбцовском, Воложинском, Стародорожском и Любанском) и шести районах Гомельской (Житковичском, Ельском, Наровлянском, Хойникском, Брагинском и Лоевском).

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запреты и ограничения на посещение лесов сняты во всех районах Витебской, Гродненской и Могилевской областей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара возвращается: в понедельник до +34
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика