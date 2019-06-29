Запреты на посещение лесов сняты в трех областях Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Запреты и ограничения на посещение лесов сняты во всех районах Витебской, Гродненской и Могилевской областей.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства, по состоянию на утро 30 июня, больше всего запретов по-прежнему действует в Брестской области - для посещения закрыты леса 15 из 16 районов. Исключение составляет лишь Столинский район.

Нельзя посещать леса также в девяти районах Минской области (Крупском, Борисовском, Червенском, Пуховичском, Узденском, Столбцовском, Воложинском, Стародорожском и Любанском) и шести районах Гомельской (Житковичском, Ельском, Наровлянском, Хойникском, Брагинском и Лоевском).