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Ученые узнали, что чувствуют люди перед смертью

30.06.2019 15:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 29 июня, на конгрессе Европейской академии неврологии ученые из датского Rigshospitalet представили результаты занимательного исследования: рассказали, что ощущают люди перед смертью, пишет MedicalXpress. 

Исследователи проанализировали 1034 человека из 35 стран мира – их нашли в сети, чтобы избежать предвзятость выбора. Ученые установили, что 10% из них ощущали «мистические предсмертные переживания». 

Участниками исследования были люди, которые: никогда не попадали в смертельно опасные ситуации, и те, кто реально мог умереть – испытал сердечный приступ, пережил серьезное ДТП, утопления или боевые действия. 87% участников рассказали, что «перед смертью» испытывали ненормальное восприятие времени, 65%  – говорили, что пережили исключительную скорость мысли. 63% – очень яркие чувства. И еще 53% участников сказали, что почувствовали, что как будто их сознание отделилось от тела. 

Все по-разному описывали это состояние. Кто-то слышал голоса ангелов, кто-то – ощущал присутствие других людей и «демонов», и не мог в этот момент пошевелиться. 73% участников исследования сооб, что это был неприятный опыт.

Основываясь на данных предыдущих исследований, ученые обнаружили связь между «предсмертными ощущениями» и быстрым движением глаз во время быстрой фазы сна. Они считают, что природа «предсмертных ощущений» может быть той же, что и у сонного паралича – переходного состояния между бодрствованием и сном, которое часто сопровождается жуткими и необычно сильными галлюцинациями.

 
 
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Вчера, 29 июня, на конгрессе Европейской академии неврологии ученые из датского Rigshospitalet представили результаты занимательного исследования: рассказали, что...
 
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