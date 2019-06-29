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На пляже в Вилейке милиционеры перепарковали машины выпивших отдыхающих

30.06.2019 13:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Удивительное произошло в Вилейке: на пляж, где отдых беларусов был в самом разгаре, приехал патруль ГАИ. Вместо того, чтобы «выявлять и наказывать» нарушителей, сотрудники ГАИ им помогли, пишет kraj.by.

Об этой истории стало известно, после того, как минчанин Вячеслав Божанов написал письмо на имя нового министра МВД Юрия Караева – он просил отметить двух сотрудников вилейского РОВД. Егора Кузмичёва и Виктора Лапшу.

В письме Вячеслав писал о событиях 15 июня. Он начал свой рассказ с того, что в тот день на пляже было ну очень много людей. «После полудня на водохранилище внезапно появилась машина ГАИ. Тут же по берегу пронеслось: праздник закончился, сейчас выйдут люди в погонах и начнут измерять, кто насколько метров нарушил правила парковки от уреза воды – соответственно, протоколы и испорченное настроение. Каково же было наше всеобщее удивление, когда из машины вышли майор и старший лейтенант и в вежливой форме, на позитиве, улыбаясь, попросили переставить автомобили.

Кто-то из отдыхающих с бутылкой пива в руке, мол, «сейчас я сяду за руль, а вы мне протокол за нетрезвое управление, уж лучше штрафуйте за парковку…» <...> Cотрудники, также улыбаясь, предложили водителям переставить их машины.

Когда милиционеры переставили порядка десяти  машин, люди стояли с открытыми ртами: неужели это происходит с нами, в нашей стране и это наша милиция», – писал Вячеслав.

Дальше минчанин рассказал, что ему крайне трудно передать свои эмоции от увиденного. И уточнил, что он рассказывает эту историю знакомым, но никто не верит. Вячеслав попросил министра МВД Юрия Караева передать благодарность сотрудникам, имя которых «из-за неординарности ситуации» он не спросил, отметить экипаж и «поставить в пример личному составу».
 
 
 

 
 
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Удивительное произошло в Вилейке: на пляж, где отдых беларусов был в самом разгаре, приехал патруль ГАИ. Вместо того, чтобы «выявлять и наказывать» нарушителей,...
 
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