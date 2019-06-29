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Российско-грузинский диалог возможен после извинений со стороны Грузии - Матвиенко

30.06.2019 14:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Восстановление российско-грузинского диалога возможно после прекращения в Грузии "русофобской волны" и извинений с грузинской стороны, заявила в воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас нет антигрузинских настроений. Мы по-прежнему любим грузин, у нас длинная история совместного проживания в одной стране. Но власти Грузии делают все возможное, чтобы разорвать отношения, под чью-то диктовку, чью - очевидно", - сказала Матвиенко журналистам в Женеве.

По ее словам, пока Грузия "не проявит власть, не наведет порядок, не прекратится русофобская волна, которую подняли радикалы, не о чем говорить".

"Пусть извинятся, за то, что произошло. Тогда возможен диалог", - сказала спикер верхней палаты российского парламента.

"Конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали", - добавила Матвиенко.

По ее словам, Грузия "показала себя как безответственный член международного сообщества", пригласив законодателей и потом, "устроив провокацию, которая была заготовлена заранее, поднять русофобскую волну"

"За этим стоит борьба за власть, очередной ее виток", - уверена Матвиенко.

Она назвала недопустимым совершенное на российского депутата нападение и поддержала МИД РФ, рекомендовавший россиянам не ездить в Грузию. "Мы беспокоимся за безопасность граждан", - сказала спикер Совета Федерации.

20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавлял Депутат Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Собравшиеся у здания грузинского парламента демонстранты с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать его, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

После этого 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

 
 
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Восстановление российско-грузинского диалога возможно после прекращения в Грузии "русофобской волны" и извинений с грузинской стороны, заявила в воскресенье...
 
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