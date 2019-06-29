ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп рассказал военным США о радужных перспективах КНДР и сравнил свою дочь и Помпео с "красавицей и чудовищем"

30.06.2019 13:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече в воскресенье с лидером КНДР Ким Чен Ыном обрисовал ему возможности для развития северокорейского государства в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Это была продуктивная встреча. Я сообщил о тех перспективах, ожидающих Северную Корею (в случае решения ядерной проблемы - ИФ), - заявил он, выступая перед служащими в Южной Корее военными США.

Присутствующие встретили бурными аплодисментами слова Трампа о том, что он ранее в воскресенье стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР. Президент пояснил, что сделал это, когда услышал соответствующее предложения северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщалось, оба лидера непродолжительное время побыли на северокорейской стороне демилитаризованной зоны, а затем - провели переговоры уже на южнокорейской территории.

Выступление Трампа не обошлось без шуток. Так, когда он представлял сопровождающих его в поездке людей, президент попросил госсекретаря Майка Помпео сказать пару слов собравшимся военнослужащим. Для Помпео это, видимо, стало неожиданностью, потому что он не сразу поднялся на сцену. "Кто-нибудь знает, где наш госсекретарь?", - шутливо поинтересовался президент.

Помпео подошел к трибуне вместе с дочерью главы государства Иванкой. Появление последней вызвало бурную одобрительную реакцию военнослужащих.

"Прекрасная пара. Майк, это же красавица и чудовище", - сказал Трамп, глядя на дочь и главу госдепа.

После выступления Трамп завершил визит в Южную Корею. В настоящее время его самолет вылетает в США.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече в воскресенье с лидером КНДР Ким Чен Ыном обрисовал ему возможности для развития северокорейского государства в...
 
Новости дня
Новости разные
 
C Днем молодежи!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика