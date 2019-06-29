Российский гимнаст Белявский завоевал второе золото Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Европейских играх в Минске 27-летний российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль в упражнении на коне. Он набрал 15,033 балла. Серебро у 25-летнего украинца Олега Верняева с 14,900 баллами, бронзу взял 33-летний белорус Андрей Лиховицкий с 14,566 баллами.

Ранее Белявский выиграл золото в личном многоборье . Еще один российский гимнаст Дмитрий Ланкин в воскресенье занял четвертое место в вольных упражнениях.

Напомним, сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Европейских игр, в активе команды – 40 золотых, 21 серебряная и 36 бронзовых наград. Также в тройку лидеров вошли Беларусь и Украина.