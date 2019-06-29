|
Российский гимнаст Белявский завоевал второе золото Европейских игр
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Европейских играх в Минске 27-летний российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль в упражнении на коне. Он набрал 15,033 балла. Серебро у 25-летнего украинца Олега Верняева с 14,900 баллами, бронзу взял 33-летний белорус Андрей Лиховицкий с 14,566 баллами.
Ранее Белявский выиграл золото в личном
Напомним, сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Европейских игр, в активе команды – 40 золотых, 21 серебряная и 36 бронзовых наград. Также в тройку лидеров вошли Беларусь и Украина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее 27-летний российский спортсмен выиграл золото в личном многоборье.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)