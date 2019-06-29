Боксер Владислав Смягликов стал серебряным призером II Европейских игр. За боем наблюдал Путин

Источник материала: Tut.by

Белорусский боксер Владислав Смягликов выиграл серебро II Европейских игр в весовой категории до 91 кг.

За его финальным боем против россиянина Муслима Гаджимагомедова наблюдал президент России Владимир Путин.



Reuters

Победа единогласным решением судей досталась Гаджимагомедову, а ранее Смягликов был сильнее финна Кренара Алию, грузина Николоса Бегадзе и британца Кевона Кларка.

Отметим, что в этом году медаль Европейских игр приравнивается к награде чемпионата Европы.



Владислав Смягликов. Фото: boxingbelarus.by