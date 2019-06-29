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Боксер Владислав Смягликов стал серебряным призером II Европейских игр. За боем наблюдал Путин
Источник материала: Tut.by
Белорусский боксер Владислав Смягликов выиграл серебро II Европейских игр в весовой категории до 91 кг.
За его финальным боем против россиянина Муслима Гаджимагомедова наблюдал президент России Владимир Путин.
Победа единогласным решением судей досталась Гаджимагомедову, а ранее Смягликов был сильнее финна Кренара Алию, грузина Николоса Бегадзе и британца Кевона Кларка.
Отметим, что в этом году медаль Европейских игр приравнивается к награде чемпионата Европы.
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Белорусский боксер Владислав Смягликов выиграл серебро II Европейских игр в весовой категории до 91 кг.
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