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Боксер Владислав Смягликов стал серебряным призером II Европейских игр. За боем наблюдал Путин

30.06.2019 15:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский боксер Владислав Смягликов выиграл серебро II Европейских игр в весовой категории до 91 кг.

За его финальным боем против россиянина Муслима Гаджимагомедова наблюдал президент России Владимир Путин.


Reuters

Победа единогласным решением судей досталась Гаджимагомедову, а ранее Смягликов был сильнее финна Кренара Алию, грузина Николоса Бегадзе и британца Кевона Кларка.

Отметим, что в этом году медаль Европейских игр приравнивается к награде чемпионата Европы.


Владислав Смягликов. Фото: boxingbelarus.by

 

 
 
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Белорусский боксер Владислав Смягликов выиграл серебро II Европейских игр в весовой категории до 91 кг.
 
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