ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илья Булатов о проигрыше на II Европейских играх: «Нехватка опыта скорее всего отразилось на выступлении»

30.06.2019 15:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июня, в заключительный день соревнований, участники II Европейских игр в Минске разыграют последние награды,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наши спортсмены в числе претендентов на пьедестал. За золото поборются борцы и боксеры, также представители Беларуси попытаются выиграть медали в спортивной гимнастике и карате. Верим в успех спортсменов.

Илья Булатов о проигрыше на II Европейских играх: «Нехватка опыта скорее всего отразилось на выступлении»

За турниром по карате следит корреспондент Ирина Петыш. Она готова сообщить последние новости. Ира, добрый день. Как отборочные раунды проходят белорусские спортсмены, и есть ли у нас шансы на медали?

Илья Булатов о проигрыше на II Европейских играх: «Нехватка опыта скорее всего отразилось на выступлении»

Ирина Петыш, СТВ:
Сегодня заключительный день II Европейских игр. Но здесь, на «Чижовка-Арене», соревнования в самом разгаре. Второй день подряд каратисты сражаются за медали II Европейских игр. Сегодня очень интересный вид представлен – это кумите, контактный бой.

Тренер сборной Беларуси по карате: Европейские игры дадут большой толчок для развития этого вида спорта

Илья Булатов о проигрыше на II Европейских играх: «Нехватка опыта скорее всего отразилось на выступлении»

На кону шесть комплектов наград, по три у мужчин и женщин. Это достаточно много, поэтому соревнования стартовали с 9 утра. Это были предварительные поединки. Первыми на татами вышли женщины. В категории до 50 килограммов нас представила Мария Кулинкович. В двух поединках из трех она одержала победу, поэтому вышла в следующий этап – это полуфинальные поединки.

Казалось бы, задала хороший тон для всей команды, но, к сожалению, женщины в других весовых категориях не смогли пройти в следующий этап. Мужчины тоже, но Артем Кравцов в весовой категории до 60 килограммов также пробился в полуфинальные поединки, поэтому будем болеть за наших.

Илья Булатов о проигрыше на II Европейских играх: «Нехватка опыта скорее всего отразилось на выступлении»

Илья Булатов, спортсмен сборной Беларуси по карате:
Все бои проиграл, но это спорт. Бывает. Смотрели видео боев, потом приедем, в клубе посмотрим еще раз. Конечно, ошибки есть, будем исправлять. Это скорее нехватка опыта, потому что все спортсмены более опытные. Нехватка опыта скорее всего отразилось на выступлении. Спасибо волонтерам, спасибо болельщикам за поддержку.

Люди в материале: Ирина Петыш, Илья Булатов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 июня, в заключительный день соревнований, участники II Европейских игр в Минске разыграют последние награды,  сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Боксер Владислав Смягликов стал серебряным призером II Европейских игр. За боем наблюдал Путин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика