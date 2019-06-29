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В Минске пройдёт V Международная конференция «Техническое регулирование строительной отрасли в современных условиях»

30.06.2019 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Инновации в строительном комплексе и совершенствование нормативной базы, а также внедрение BIM-технологий в проектировании и цифровое сопровождение в строительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пройдёт V Международная конференция «Техническое регулирование строительной отрасли в современных условиях»

Эти и ряд других вопросов обсудят в Минске ведущие отечественные и зарубежные эксперты. 10-11 июля в белорусской столице пройдет пятая Международная конференция «Техническое регулирование строительной отрасли в современных условиях». Обменяться мнениями и опытом приедут представители крупных специализированных агентств и компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Минске пройдёт V Международная конференция «Техническое регулирование строительной отрасли в современных условиях»

Организатором форума выступает республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» при поддержке Министерства строительства и архитектуры Беларуси.

В Минске пройдёт V Международная конференция «Техническое регулирование строительной отрасли в современных условиях»

Игорь Лишай, директор, председатель научно-технического совета РУП «Стройтехнорм»:
Мы ожидаем достаточно большого количества гостей из ближайшего зарубежья, стран СНГ – это Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, а также из стран Европейского союза – Германия, Литва, Латвия сегодня уже подтвердили свое участие в этой конференции.

Хорошая площадка, когда можно поделиться опытом, узнать, что происходит у соседей, потому что строительство и нормативы у строительства не существуют отдельно в какой-то стране. Это всегда взаимосвязь, это всегда лучшая практика, это всегда лучший опыт.

В Минске пройдёт V Международная конференция «Техническое регулирование строительной отрасли в современных условиях»

Минская площадка – хорошая возможность сверить часы в нормативной науке. Сейчас Беларусь идет по пути гармонизации законодательной базы в этой сфере.

*На правах рекламы

Люди в материале: Игорь Лишай
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Инновации в строительном комплексе и совершенствование нормативной базы, а также внедрение BIM-технологий в проектировании и цифровое...
 
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