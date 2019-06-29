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Президент Беларуси встретился с главой МОК Томасом Бахом

30.06.2019 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дальнейшее сотрудничество Беларуси по линии олимпийского движения обсуждалось с главой МОК. Александр Лукашенко встретился с Томасом Бахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси встретился с главой МОК Томасом Бахом

Президент Беларуси встретился с главой МОК Томасом Бахом

Спортивный функционер прилетел в Минск утром 30 июня. Он примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр, а также посетит соревнования и ряд спортивных арен.

Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

Кстати, зарубежный гость не первый раз в Беларуси. Томас Бах рассказал Президенту, что в нашей стране он был 50 лет назад в качестве спортсмена, и у него остались очень приятные впечатления.

Глава МОК также отметил организацию II Европейских игр и успешное выступление белорусской команды.

Президент Беларуси встретился с главой МОК Томасом Бахом

Люди в материале: Александр Лукашенко, Томас Бах
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дальнейшее сотрудничество Беларуси по линии олимпийского движения обсуждалось с главой МОК. Александр Лукашенко встретился с Томасом Бахом,...
 
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