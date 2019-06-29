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«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экскурсию во Дворце Независимости, приуроченную ко Дню экономиста, который отмечается сегодня, 30 июня, провели для группы лучших сотрудников Белорусского государственного экономического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостями стали почти 60 представителей вуза.
С огромным интересом они рассматривали интерьеры залов, где проводятся международные встречи, торжественные церемонии и чествуют заслуженных людей нашей страны.
Вячеслав Шутилин, ректор Белорусского государственного экономического университета:
Марина Комарова, заведующий кафедрой романских языков Белорусского государственного экономического университета:
Это прекрасный подарок ко Дню экономиста, безусловно!
Традицию экскурсий в главный символ белорусской государственности открыли летом 2015 года. С этого времени во Дворце Независимости побывали представители самых разных сфер – ученые, медики, спортсмены, дипломаты, многодетные мамы, молодежь.
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«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ
Новости Беларуси. Экскурсию во Дворце Независимости, приуроченную ко Дню экономиста, который отмечается сегодня, 30 июня, провели для группы лучших сотрудников...
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