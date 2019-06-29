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«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

30.06.2019 14:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экскурсию во Дворце Независимости, приуроченную ко Дню экономиста, который отмечается сегодня, 30 июня, провели для группы лучших сотрудников Белорусского государственного экономического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостями стали почти 60 представителей вуза.

С огромным интересом они рассматривали интерьеры залов, где проводятся международные встречи, торжественные церемонии и чествуют заслуженных людей нашей страны.

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

Вячеслав Шутилин, ректор Белорусского государственного экономического университета:
Все находятся под огромным впечатлением, эмоциями, эмоции зашкаливают. Может, на лице не отражается, но, конечно, впечатления очень большие – эмоциональные, очень сложно передать словами на камеру. Тем не менее они присутствуют в душе каждого из нас сегодня.

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

Марина Комарова, заведующий кафедрой романских языков Белорусского государственного экономического университета:
Я все это видела по телевизору, но, конечно, впечатляет все это вживую, выглядит совершенно по-другому. Впечатляет размах, впечатляет какая-то величественность.

Это прекрасный подарок ко Дню экономиста, безусловно!

Традицию экскурсий в главный символ белорусской государственности открыли летом 2015 года. С этого времени во Дворце Независимости побывали представители самых разных сфер – ученые, медики, спортсмены, дипломаты, многодетные мамы, молодежь.

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

Люди в материале: Вячеслав Шутилин, Марина Комарова
 
 
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Новости Беларуси. Экскурсию во Дворце Независимости, приуроченную ко Дню экономиста, который отмечается сегодня, 30 июня, провели для группы лучших сотрудников...
 
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