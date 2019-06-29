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В Беларуси из-за жары 1 июля объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В первый день июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
По информации Белгидромета, в понедельник на большей части территории страны столбик термометра поднимется до +30...+34 градусов.
В столице максимальная температура воздуха составит +30°C.
Местами по Беларуси ожидаются грозы.
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Новости Беларуси. В первый день июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По информации Белгидромета, в понедельник на большей части территории...
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