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В Беларуси из-за жары 1 июля объявлен оранжевый уровень опасности

30.06.2019 14:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В первый день июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.   

По информации Белгидромета, в понедельник на большей части территории страны столбик термометра поднимется до +30...+34 градусов.    

В столице максимальная температура воздуха составит +30°C.   

Местами по Беларуси ожидаются грозы.  

Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на будущую неделю (читать далее).  

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Новости Беларуси. В первый день июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.    По информации Белгидромета, в понедельник на большей части территории...
 
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