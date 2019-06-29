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Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх

30.06.2019 13:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новости с золотым оттенком приходят с велодрома «Минск-Арены». Татьяна Шаракова – чемпионка II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх

Белоруске не было равных в индивидуальной гонке преследования. Соперницу по финалу наша гонщица обогнала почти на 5 секунд.

Напомним, что это вторая награда Шараковой. Ранее она стала третьей на шоссе.

Татьяна Шаракова: «Индивидуальная гонка – это очень тяжёлый вид»

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Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх

Люди в материале: Татьяна Шаракова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новости с золотым оттенком приходят с велодрома «Минск-Арены». Татьяна Шаракова – чемпионка II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24...
 
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