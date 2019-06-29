|
Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новости с золотым оттенком приходят с велодрома «Минск-Арены». Татьяна Шаракова – чемпионка II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белоруске не было равных в индивидуальной гонке преследования. Соперницу по финалу наша гонщица обогнала почти на 5 секунд.
Напомним, что это вторая награда Шараковой. Ранее она стала третьей на шоссе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новости с золотым оттенком приходят с велодрома «Минск-Арены». Татьяна Шаракова – чемпионка II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)