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"Очень хорошие воспоминания". Президент МОК с ностальгией вспомнил о Минске в долукашенковские времена
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко провел 30 июня встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Как отмечает пресс-служба главы Беларуси, на встрече "обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с МОК по линии олимпийского движения".
Планируется, что Томас Бах вечером будет присутствовать на церемонии закрытия II Европейских игр.
Томас Бах на встрече с Александром Лукашенко также рассказал, что впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена и с тех пор это его первый визит в Беларусь.
"У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор", - добавил он.
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"Очень хорошие воспоминания". Президент МОК с ностальгией вспомнил о Минске в долукашенковские времена
Александр Лукашенко провел 30 июня встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
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