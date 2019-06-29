"Очень хорошие воспоминания". Президент МОК с ностальгией вспомнил о Минске в долукашенковские времена

Как отмечает пресс-служба главы Беларуси, на встрече "обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с МОК по линии олимпийского движения".





Планируется, что Томас Бах вечером будет присутствовать на церемонии закрытия II Европейских игр.













Томас Бах на встрече с Александром Лукашенко также рассказал, что впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена и с тех пор это его первый визит в Беларусь.





"У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор", - добавил он.



