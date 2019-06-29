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Жара возвращается: в понедельник до +34
Источник материала: Партизан
В ближайшие сутки, 1 июля, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, в середине дня ожидается жара 28-34 градуса и только на северо-западе страны будет 24-27 градусов.
В связи с экстремальной жарой синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает
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В ближайшие сутки, 1 июля, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем местами пройдут кратковременные...
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