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Жара возвращается: в понедельник до +34

30.06.2019 14:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие сутки, 1 июля, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем ​​местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, в середине дня ожидается жара 28-34 градуса и только на северо-западе страны будет 24-27 градусов.

В связи с экстремальной жарой синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

 
 
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В ближайшие сутки, 1 июля, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем ​​местами пройдут кратковременные...
 
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