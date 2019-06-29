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Велогонщица Татьяна Шаракова завоевала "золото" Евроигр

30.06.2019 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Велогонщица Татьяна Шаракова завоевала золотую медаль ІІ Европейских игр в Минске. 30 июня, в последний день соревнований она стала лучшей в индивидуальной гонке преследования на треке.


minsknews.by

Эта медаль для Шараковой стала второй наградой Евроигр. 22 июня она завоевала "бронзу" в групповой гонке на шоссе, передает "Еврорадио".

Белорусские велогонщики завоевали на этих соревнованиях пять медалей —  две золотые и три бронзовые.

 
Теги: Минск
 
 
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Велогонщица Татьяна Шаракова завоевала золотую медаль ІІ Европейских игр в Минске. 30 июня, в последний день соревнований она стала лучшей в индивидуальной гонке...
 
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