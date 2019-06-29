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Велогонщица Татьяна Шаракова завоевала "золото" Евроигр
Источник материала: Партизан
Велогонщица Татьяна Шаракова завоевала золотую медаль ІІ Европейских игр в Минске. 30 июня, в последний день соревнований она стала лучшей в индивидуальной гонке преследования на треке.
minsknews.by
Эта медаль для Шараковой стала второй наградой Евроигр. 22 июня она завоевала "бронзу" в групповой гонке на шоссе, передает
Белорусские велогонщики завоевали на этих соревнованиях пять медалей — две золотые и три бронзовые.
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Велогонщица Татьяна Шаракова завоевала золотую медаль ІІ Европейских игр в Минске. 30 июня, в последний день соревнований она стала лучшей в индивидуальной гонке...
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