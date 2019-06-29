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Стало известно, кто понесет знамя России на закрытии Европейских игр

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия II Европейских игр был выбран двукратный чемпион игр по стрельбе из винтовки Сергей Каменский, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константина Выборнова.

Каменский стал первым в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров, а также в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений. Кроме того, он получил серебро в стрельбе из этого оружия с 10 метров. 

Помимо этого 31-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, прошедших в Рио-де-Жанейро. На его счету – две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира по стрельбе, а также семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда чемпионатов Европы. 

Напомним, что сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Европейских игр. В активе национальной команды – 40 золотых, 21 серебряная и 36 бронзовых наград. 

Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня в Минске



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Теги: Минск
 
 
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Знаменосец является двукратным чемпионом Европейских игр и призер Олимпийских игр 2016 года.
 
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