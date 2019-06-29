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Стало известно, кто понесет знамя России на закрытии Европейских игр
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия II
Каменский стал первым в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической
Помимо этого 31-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, прошедших в Рио-де-Жанейро. На его счету – две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира по стрельбе, а также семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда чемпионатов Европы.
Напомним, что сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Европейских игр. В активе национальной команды – 40 золотых, 21 серебряная и 36 бронзовых наград.
Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня в Минске.
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Знаменосец является двукратным чемпионом Европейских игр и призер Олимпийских игр 2016 года.
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