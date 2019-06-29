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Глава МОК Томас Бах прилетел в Минск на закрытие Европейских игр

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск на церемонию закрытия Европейских игр прилетел глава МОК Томас Бах. Он планирует посетить некоторые соревнования. 

«Я очень рад прилететь в Беларусь. Мы наблюдали за проведением Европейских игр, и знаю, что ваши атлеты здесь показывают очень хорошие результаты и занимают высокое место в общемедальном зачете. Полагаю, вся Беларусь рада и организации Игр, и выступлением своих атлетов. С нетерпением жду посещения некоторых спортивных мероприятий», – сказал Томас Бах.

Сборная России выиграла медальный зачет вторых Европейских игр в Минске. Сегодня заключительный соревновательный день, но российских спортсменов уже никому не догнать.

Очередную золотую медаль команде принесла гимнастка Ангелина Мельникова. Трехкратная чемпионка Европы подтвердила свой класс и в Минске, победив в многоборье. У мужчин сразу двое россиян на пьедестале. Давид Белявский взял золото, а Владислав Поляшов – бронзу. Также порадовали борцы греко-римского стиля. Россияне выиграли все три субботних финала. 

Также закрытие Европейских игр посетят лидеры ряда стран СНГ. В частности, президенты Беларуси, Армении, России и Таджикистана.

 



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Теги: Минск
 
 
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Он планирует посетить некоторые соревнования в рамах турнира.
 
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