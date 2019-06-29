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Белорусский борец Радик Кулиев стал пятым на турнире по борьбе II Европейских игр

30.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусский борец Радик Кулиев стал пятым на турнире по борьбе II Европейских игр

Белорусский атлет, выступающий в греко-римской борьбе, Радик Кулиев (87 кг) стал пятым на турнире по борьбе II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Одержав победы в квалификациях, белорусский спортсмен в полуфинале уступил серебряному призеру Олимпиады в Рио-де-Жанейро украинцу Жану Беленюку. В схватке за бронзовую награду Радик Кулиев проиграл поляку Аркадиусу Кулиничу — 1:7.

На ковре столичного Дворца спорта за золотые медали сегодня поспорят его партнеры по команде Александр Грабовик (97 кг) и Кирилл Грищенко (130 кг).

Белоруски Ирина Курочкина (57 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг) завоевали золотые медали. У белорусских борцов-вольников Али Шабанова (86 кг) серебряная и у Александра Гуштына (97 кг) бронзовая награды. Представитель греко-римского стиля Сослан Дауров (67 кг) стал третьим.

Турнир по борьбе II Европейских игр в столичном Дворце спорта завершится 30 июня. Всего в состязаниях принимают участие 288 атлетов, которые борются за 18 комплектов медалей.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусский атлет, выступающий в греко-римской борьбе, Радик Кулиев (87 кг) стал пятым на турнире по борьбе II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА. Одержав...
 
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