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Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова стала чемпионкой II Европейских игр

30.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова стала чемпионкой II Европейских игр

Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова стала чемпионкой II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова стала чемпионкой II Европейских игр

Показав лучший результат в квалификации индивидуальной гонки преследования, опытнейшая белорусская велогонщица и в финале была великолепна. В решающем заезде за золото Татьяна Шаракова показала время 3 мин. 32,045 сек. и более чем на 5 секунд опередила итальянку Марту Кавалли. Бронзу завоевала россиянка Тамара Дронова.

Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова стала чемпионкой II Европейских игр

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова стала чемпионкой II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА. Показав лучший результат в квалификации...
 
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