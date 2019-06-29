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Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова стала чемпионкой II Европейских игр
30.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова стала чемпионкой II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Показав лучший результат в квалификации индивидуальной гонки преследования, опытнейшая белорусская велогонщица и в финале была великолепна. В решающем заезде за золото Татьяна Шаракова показала время 3 мин. 32,045 сек. и более чем на 5 секунд опередила итальянку Марту Кавалли. Бронзу завоевала россиянка Тамара Дронова.
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Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова стала чемпионкой II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА. Показав лучший результат в квалификации...
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