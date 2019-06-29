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Каратисты Мария Кулинкович и Артем Кравцов стали бронзовыми медалистами II Европейских игр

30.06.2019 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Мария Кулинкович стала бронзовой медалисткой II Европейских игр в соревнованиях по каратэ в разделе кумите.

В полуфинальном поединке в категории до 50 кг судьи отдали предпочтение сопернице белоруски австрийке Бэттине Планк, которая вышла в финал.

А Мария Кулинкович, как и неудачница другого полуфинала француженка Софи Будербан, получила бронзовую награду.

Белорусский каратист Артем Кравцов в весовой категории до 67 кг в мужских соревнованиях в разделе кумите также выбыл на стадии полуфинала, уступив черногорцу Марио Годичу и стал бронзовым призером.


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Белорусские каратисты Мария Кулинкович и Артем Кравцов стали бронзовыми медалистами II Европейских игр в соревнованиях по каратэ в разделе кумите.
 
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