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Каратисты Мария Кулинкович и Артем Кравцов стали бронзовыми медалистами II Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Белоруска Мария Кулинкович стала бронзовой медалисткой II Европейских игр в соревнованиях по каратэ в разделе кумите.
В полуфинальном поединке в категории до 50 кг судьи отдали предпочтение сопернице белоруски австрийке Бэттине Планк, которая вышла в финал.
А Мария Кулинкович, как и неудачница другого полуфинала француженка Софи Будербан, получила бронзовую награду.
Белорусский каратист Артем Кравцов в весовой категории до 67 кг в мужских соревнованиях в разделе кумите также выбыл на стадии полуфинала, уступив черногорцу Марио Годичу и стал бронзовым призером.
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Белорусские каратисты Мария Кулинкович и Артем Кравцов стали бронзовыми медалистами II Европейских игр в соревнованиях по каратэ в разделе кумите.
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