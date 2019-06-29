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В Весновском детском доме строится храм

30.06.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Весновском детском доме строится храм

На территории Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития начато строительство храма, который будет освящен в честь святителя Патрикия, просветителя земли Ирландской.


В Весновском детском доме строится храм

На торжествах по случаю основания нового храма присутствовали епископ Бобруйский и Быховский Серафим, настоятель Свято-Богоявленского храма Глуска протоиерей Михаил Лазовский, настоятель храма Рождества Христова Глуска протоиерей Николай Глаз, священнослужители Бобруйской и Слуцкой епархий. Также в мероприятии приняли участие председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома Светлана Тарасенко, первый заместитель председателя Глусского райисполкома Елена Булатовская, директор дома-интерната Вячеслав Климович, работники дома-интерната и их воспитанники.


В Весновском детском доме строится храм

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил чин на основание нового храма и водружение креста на территории Весновского дома-интерната. В фундамент будущей церкви была заложена памятная капсула с закладной грамотой.


В Весновском детском доме строится храм

Основным спонсором строительства нового храма является семья Карпович. Именно с их помощью уже построен фундамент и начато возведение стен будущей деревянной церкви. Как рассказал редакции настоятель Свято-Богоявленского храма протоиерей Михаил Лазовский, который уже много лет духовно окормляет дом-интернат в Весново, в планах в ближайшее время полностью возвести стены и сделать крышу будущей церквушки.


В Весновском детском доме строится храм

— Храм в Весновском доме-интернате, заложенный в честь святителя Патрикия, — отметил отец Михаил, — будет уникальным не только в Беларуси, но и единственным храмом, названным в честь этого святого, на всей территории, относящейся к Русской Православной Церкви (во всем мире насчитывается около 200 католических храмов в честь святого Патрика). Святой Патрикий, живший в конце IV — начале V века, почитался ранее и в православии, но потом на время был забыт. В марте 2017 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви его имя вернули в православный месяцеслов. Как известно, святой Патрик — покровитель Ирландии. Освящая храм в честь святого Патрикия, мы тем самым выражаем благодарность ирландской благотворительной организации за многолетнее сотрудничество. Благодаря проповедям святителя Патрикия, его миссионерству и трудам и в наше время есть такие небезразличные люди.

По окончании торжественного богослужения епископ Серафим поздравил работников, воспитанников Весновского дома-интерната и гостей с закладкой нового православного храма, пожелал молитвенного предстательства святого Патрикия и окропил всех присутствующих святой водой.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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