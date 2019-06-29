Выпускникам Мстиславского колледжа вручили дипломы об образовании

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В четверг в Мстиславском государственном строительном колледже в торжественной обстановке вручили выпускникам документы об образовании. Гордое звание молодых специалистов теперь носят девушки и парни из групп 16 ОР, 2 ЛП, 7 ТМ и 16 МК. Дипломы молодым людям вручил директор учреждения образования Леонид Виктосенко.

Кроме этого, самым активным участникам общественной жизни колледжа и района, победителям и призёрам областных и республиканских конкурсов были вручены дипломы. Особых оваций удостоились участники республиканского этапа конкурса «Арт-вакацыі»: представители ансамбля народных инструментов «Беседа» и вокально-инструментального ансамбля «Течение».

— Я рад поздравить вас с таким важным событием в вашей жизни, — поприветствовал выпускников заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников. — Очень надеюсь, что вы станете специалистами на наших предприятиях, в наших хозяйствах.

Также поздравить молодых людей пришли директор ОАО «ПМК-94 Водстрой» Сергей Матвеенко и настоятель церкви в честь иконы Тупической Божией Матери отец Игорь.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ