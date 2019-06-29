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Выпускникам Мстиславского колледжа вручили дипломы об образовании

30.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В четверг в Мстиславском государственном строительном колледже в торжественной обстановке вручили выпускникам документы об образовании. Гордое звание молодых специалистов теперь носят девушки и парни из групп 16 ОР, 2 ЛП, 7 ТМ и 16 МК. Дипломы молодым людям вручил директор учреждения образования Леонид Виктосенко.

Выпускникам Мстиславского колледжа вручили дипломы об образовании

Выпускникам Мстиславского колледжа вручили дипломы об образовании

Кроме этого, самым активным участникам общественной жизни колледжа и района, победителям и призёрам областных и республиканских конкурсов были вручены дипломы. Особых оваций удостоились участники республиканского этапа конкурса «Арт-вакацыі»: представители ансамбля народных инструментов «Беседа» и вокально-инструментального ансамбля «Течение».

Выпускникам Мстиславского колледжа вручили дипломы об образовании

Выпускникам Мстиславского колледжа вручили дипломы об образовании

— Я рад поздравить вас с таким важным событием в вашей жизни, — поприветствовал выпускников заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников. — Очень надеюсь, что вы станете специалистами на наших предприятиях, в наших хозяйствах.

Также поздравить молодых людей пришли директор ОАО «ПМК-94 Водстрой» Сергей Матвеенко и настоятель церкви в честь иконы Тупической Божией Матери отец Игорь.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ

 
 
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В четверг в Мстиславском государственном строительном колледже в торжественной обстановке вручили выпускникам документы об образовании. Гордое звание молодых...
 
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