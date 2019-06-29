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На выставке в "Великом камне" белорусские ученые представили 150 разработок

30.06.2019 16:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На выставке в "Великом камне" белорусские ученые представили 150 разработок

Более 150 современных разработок белорусской науки представлено на выставке Made in Belarus в "Великом камне", заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Руководитель ведомства отметил: Китайско-белорусский индустриальный парк очень быстро развивается и наполняется конкретными проектами, пишет БЕЛТА.

"Когда принималось решение о создании парка, наш Президент Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин сказали, что здесь должны быть созданы производства будущего, производства завтрашнего дня. Сегодня на нашем стенде, который организован при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям, более 30 научных организаций, которые представили свыше 150 самых современных разработок. Это и лекарства, и новые технологии для лечения, беспилотники, различное научное оборудование", - отметил Александр Шумилин.

"Я вижу хорошие перспективы для возможности инвестиций в новые проекты", - подчеркнул он.

Среди прочих на выставке представлена разработка центра технологий "Смарт Индастри" - технология бережливого производства и цифровых технологий на предприятиях реального сектора экономики, которая обеспечивает промышленным предприятиям снижение производственных затрат на 20-30%.

Компания "Регула" демонстрирует мобильный аутентификатор документов, который способен превратить смартфон в специализированный прибор для автоматизированной проверки подлинности документов. Разработка функционирует совместно с приложением Regula Document Reader или собственным приложением пользователя, в которое интегрируется Regula Document Reader SDK. Прибор крепится к тыльной стороне мобильного устройства и подключается к смартфону через Bluetooth.

Холдинг "БелОМО" представил на выставке лазерный диодный аппарат, применяемый в стоматологии, а также лазерные дальномеры и дальномерные модули для интеграции в оптико-электронные приборы и системы, тепловизионные приборы и объективы, комбинированные оптико-электронные комплексы наблюдения.

 
 
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Более 150 современных разработок белорусской науки представлено на выставке Made in Belarus в "Великом камне", заявил председатель Государственного комитета по науке и...
 
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