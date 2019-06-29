Путин посетил финальный поединок российского и белорусского боксеров на II Европейских играх

Источник материала: Интерфакс

Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Беларусь в воскресенье прибыл во дворец спорта "Уручье" в Минске, где проходят соревнования по боксу в рамках II Европейских игр.

Во дворце спорта Путин наблюдал за финальным боем российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова в весовой категории до 91 кг.

Вечером российский лидер будет присутствовать на церемонии закрытия II Европейских игр, которая пройдет на национальном стадионе "Динамо". Там также будут присутствовать президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие почетные гости.

II Европейские игры начались в столице Беларуси 21 июня, в них принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр. В настоящий момент в активе российских спортсменов 40 золотых, 21 серебряных и 38 бронзовых наград. Россияне стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, команды Беларуси (23-15-26).