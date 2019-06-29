Источник материала: Интерфакс

Помощники президентов стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) встретятся в июле, чтобы обсудить перспективы проведения саммита в этом формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что в течение июля соберутся помощники президентов и обсудят перспективы выхода на какое-то конкретное понимание сроков и целесообразности саммита", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, "украинский фактор присутствует (в контактах мировых лидеров, которые состоялись на саммите G20 в Осаке), но более в конструктивном ключе: все констатируют, что нужно возобновлять диалог на высшем уровне по линии "нормандской четверки".

"Но одновременно все понимают, и особенно это было констатировано со стороны канцлера Германии, что встречаться ради встреч нет никакого смысла, нужно подготовиться", - отметил Песков.

По его словам, "с Путиным многие соглашаются, что предстоит еще прояснить в Киеве концептуальные подходы нового руководства Украины".

"Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс, в смысле приближающихся выборов в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу. Фактор Украины на повестке дня (мировых лидеров), но говорят они конструктивно и по-деловому", - заявил пресс-секретарь президента РФ.