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Путин посетил финальный бой российского и белорусского боксеров на Европейских играх
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин посетил дворец спорта «Уручье» в Минске, где проходят соревнования по боксу в рамках II Европейских игр.
Там глава государства понаблюдал за финальным поединком российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белорусского соперника Владислава Смягликова в весовой категории до 91 кг.
Победу одержал российский боксер. После завершения боя Путин понаблюдал за церемонией награждения победителя и призеров боксерских боев в весе до 75 кг. Золото взял спортсмен из Украины Александр Хижняк - глава РФ вместе со всеми
В воскресенье вечером российский лидер побывает на церемонии закрытия Европейских игр, которая состоится на национальном стадионе «Динамо». Также на торжестве будут, в частности, присутствовать президенты Беларуси, Таджикистана, Армении и глава Международного олимпийского комитета
Ранее стало известно, что сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр.
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Президент России Владимир Путин пришел в дворец спорта «Уручье» в Минске, где проходят соревнования по боксу в рамках II Европейских игр.
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