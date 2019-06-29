Путин посетил финальный бой российского и белорусского боксеров на Европейских играх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин посетил дворец спорта «Уручье» в Минске, где проходят соревнования по боксу в рамках II Европейских игр.

Там глава государства понаблюдал за финальным поединком российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белорусского соперника Владислава Смягликова в весовой категории до 91 кг.

Победу одержал российский боксер. После завершения боя Путин понаблюдал за церемонией награждения победителя и призеров боксерских боев в весе до 75 кг. Золото взял спортсмен из Украины Александр Хижняк - глава РФ вместе со всеми

присутствующими слушал украинский гимн стоя. Затем президент посмотрел, как награждали призеров поединков в весе до 91 кг.

В воскресенье вечером российский лидер побывает на церемонии закрытия Европейских игр, которая состоится на национальном стадионе «Динамо». Также на торжестве будут, в частности, присутствовать президенты Беларуси, Таджикистана, Армении и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах .

Ранее стало известно, что сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр.