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Велогонщицы Войнова и Шмелева завоевали золото на Европейских играх

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская велогонщица Анастасия Войнова завоевала золото в спринте на Европейских играх в Минске.

В финале в двух заездах она победила француженку Матильду Грос. Бронзу взяла россиянка Дарья Шмелева, которая в трех заездах одолела голландку Шанне Браспеннинкс. 

Анастасия Войнова – призер Олимпийских игр в велоспорте на треке.

Еще одна российская велогонщица, призер Олимпийских игр 2016 года в командном спринте Дарья Шмелева завоевала золотую медаль в гите на 500 м на. 24-летняя спортсменка показала результата 33,209 секунды. Серебро у Олены Стариковой из Украины, бронза – у итальянки Мириам Вече. Шмелева ранее в воскресенье завоевала бронзу в спринте.

Также российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в кейрине. Золото взял голландец Харри Лаврейсен. Серебряным 
призером стал француз Райан Эляль. Дмитриев является бронзовым призером Олимпиады-2016 в спринте. 

Европейские игры завершатся в воскресенье. Церемонию закрытия посетят глава МОК и президенты ряда стран СНГ. 



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Теги: Минск
 
 
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Также российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в кейрине.
 
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