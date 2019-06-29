Велогонщицы Войнова и Шмелева завоевали золото на Европейских играх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская велогонщица Анастасия Войнова завоевала золото в спринте на Европейских играх в Минске.

В финале в двух заездах она победила француженку Матильду Грос. Бронзу взяла россиянка Дарья Шмелева, которая в трех заездах одолела голландку Шанне Браспеннинкс.

Анастасия Войнова – призер Олимпийских игр в велоспорте на треке.

Еще одна российская велогонщица, призер Олимпийских игр 2016 года в командном спринте Дарья Шмелева завоевала золотую медаль в гите на 500 м на. 24-летняя спортсменка показала результата 33,209 секунды. Серебро у Олены Стариковой из Украины, бронза – у итальянки Мириам Вече. Шмелева ранее в воскресенье завоевала бронзу в спринте.

Также российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в кейрине. Золото взял голландец Харри Лаврейсен. Серебряным

призером стал француз Райан Эляль. Дмитриев является бронзовым призером Олимпиады-2016 в спринте.