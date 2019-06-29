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Велогонщицы Войнова и Шмелева завоевали золото на Европейских играх
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российская велогонщица Анастасия Войнова завоевала золото в спринте на Европейских играх в Минске.
В финале в двух заездах она победила француженку Матильду Грос. Бронзу взяла россиянка Дарья Шмелева, которая в трех заездах одолела голландку Шанне Браспеннинкс.
Анастасия Войнова – призер Олимпийских игр в велоспорте на треке.
Еще одна российская велогонщица, призер Олимпийских игр 2016 года в командном спринте Дарья Шмелева завоевала золотую медаль в гите на 500 м на. 24-летняя спортсменка показала результата 33,209 секунды. Серебро у Олены Стариковой из Украины, бронза – у итальянки Мириам Вече. Шмелева ранее в воскресенье завоевала бронзу в спринте.
Также российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в кейрине. Золото взял голландец Харри Лаврейсен. Серебряным
Европейские игры завершатся в воскресенье. Церемонию
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Также российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в кейрине.
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