Источник материала: Mir24.TV Belarus

Церемония закрытия Европейских игр в Минске обещает быть яркой. К примеру, театральную часть посвятят современным достижениям Беларуси. Будут использованы различные технические решения, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Атлеты из всех 50 стран, которые приехали в Минск, выйдут на торжественный парад спортсменов. Концертную программу представят известные артисты. Будут чествовать и волонтеров. Начало церемонии закрытия – 22:00 по местному времени.

Сборная России выиграла медальный зачет II Европейских игр в Минске. Сегодня заключительный соревновательный день, но российских спортсменов уже никому не догнать. Очередную золотую медаль команде принесла гимнастка Ангелина Мельникова. Трехкратная чемпионка Европы подтвердила свой класс и в Минске, победив в многоборье. У мужчин сразу двое россиян на пьедестале. Давид Белявский взял золото, а Владислав Поляшов – бронзу. Также порадовали борцы греко-римского стиля. Россияне выиграли все три субботних финала.



На Европейских играх уже разыграны почти все 200 комплектов наград и общекомандный зачет выглядит следующим образом: сборная России завершает день в статусе победителя, у нее 99 медалей, из них 40 золотые. Ну а сборная Беларуси гарантированно вторая – 65 наград. Также можно отметить успешное выступление команд Азербайджана и Грузии. Всего же у сборных стран содружества и Грузии невероятные 234 медалей: 79 золотых, 57 серебряных и 98 бронзовых.

За медальной гонкой последнего дня Европейских игр лично наблюдает и Владимир Путин. Президент России прилетел в Минск утром и отправился на бокс.

Во дворце спорта проходили финальные бои лучших спортсменов Европы. Путин наблюдал за финальным поединком россиянина Муслима Гаджимагомедова и белоруса Владислава Смягликова. Россиянин принес очередное золото своей команде.

В финальный десятый соревновательный день в программе Европейских игр представлены: спортивная гимнастика, бокс, велогонки, карате на татами, бадминтон, греко-римская борьба. В греко-римской борьбе белорусские спортсмены завоевали награды – два золота и серебро.

«На пути к финалу я встретился в ¼ с норвежцем, чемпионом Европы, которому я уступил на финале в Европе и я рад, что у меня получилось взять реванш именно дома. Для меня это была психологически трудная схватка. За выход в финал я встречался с неоднократным призером мира и Европы, призером Олимпийских игр. Легких схваток не было», – рассказал серебряный призер II Европейских игр Александр Грабовик.

Продолжают свою работу фан-зоны. Вскоре на главной фан-зоне у Дворца спорта начнется День Беларуси. Выступят не только артисты, но и состоится церемония чествования белорусских спортсменов. Они также пообщаются с болельщиками.

В Минск уже прилетают высокие гости. Они будут присутствовать сегодня вечером на стадионе «Динамо», где пройдет церемония закрытия Европейских игр. Одним из первых прилетел президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Глава МОКа встретился с главой белорусского государства. На встрече Бах рассказал, что был в Минске 50 лет назад в качестве действующего спортсмена в составе сборной Германии на юниорском чемпионате. Александру Лукашенко Томас Бах вручил юбилейную медаль Международного олимпийского комитета, выпущенную к 125-летию организации.

«Я слышал очень хорошие отзывы об организации Европейских игр, знаю, что очень большое количество волонтеров помогли сделать эти игры успешными. И сейчас я собираюсь посетить соревнования, оценить спортивную инфраструктуру в Минске и вообще увидеть все своими глазами», – сказал Томас Бах. Глава МОК лично проинспектировал некоторые спортивные объекты в Минске и дал им высокую оценку.