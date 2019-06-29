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Сад Победы открыли в Быхове (фото)

30.06.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Сад Победы открыли в Быхове. Теперь на территории районного историко-краеведческого музей есть памятный знак в виде звезды.

 

Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)


Сад Победы открыли в Быхове (фото)

Алеся МУХАЧЕВА.

 
 
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Сад Победы открыли в Быхове. Теперь на территории районного историко-краеведческого музей есть памятный знак в виде звезды.   Алеся МУХАЧЕВА.
 
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