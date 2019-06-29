Сад Победы открыли в Быхове. Теперь на территории районного историко-краеведческого
Алеся МУХАЧЕВА.
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Сад Победы открыли в Быхове (фото)
30.06.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
Сад Победы открыли в Быхове. Теперь на территории районного историко-краеведческого
Алеся МУХАЧЕВА.
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Сад Победы открыли в Быхове. Теперь на территории районного историко-краеведческого музей есть памятный знак в виде звезды. Алеся МУХАЧЕВА.
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