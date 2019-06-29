Путин похвалил Беларусь за организацию Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь успешно справилась с организацией и проведением Европейских игр.



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«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», — сказал российский лидер в воскресенье в Минске на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. «Для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию — также большое событие», — сказал Путин. «Это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются», — заявил российский президент.

«Я разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Беларусь с организацией Европейских игр. Атмосфера на стадионах очень хорошая», — ответил Бах.

Он поздравил президента России с успешным выступлением российских спортсменов в Минске. «Насколько я информирован, [российские атлеты] уже пересекли линию в 100 медалей», — отметил глава МОК. Назвав такой результат большим успехом, Бах напомнил, что соревнования в Минске являются квалификационными перед Олимпийскими играми в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. Российский президент посетил финал боксерского поединка в котором сразились россиянин Муслим Гаджимагомедов и белорус Владислав Смягликов.

После встречи, глава МОК и Путин направилисьна церемонию награждения победителей и призеров Европейских игр по спортивной гимнастике.