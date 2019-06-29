Боксер Гаджимагомедов: В финале Европейских игр почувствовал поддержку Путина

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов признался, что на II Европейских играх, которые проходят в Минске, во время финального боя его очень приободрило присутствие на трибунах президента Владимира Путина, сообщает РИА «Новости» .

«Эмоции только положительные. Я счастлив, что смог принести команде золотую медаль. Настраивался на этот поединок особенно, потому что я оставался последним, кто мог принести награду высшей пробы. Надеюсь, что на других крупных соревнованиях у сборной России будет еще больше побед», – добавил российский боксер.

Спортсмен одолел соперника Владислава Смягликова из Беларуси и взял золото в весовой категории до 91 килограмма.