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Боксер Гаджимагомедов: В финале Европейских игр почувствовал поддержку Путина

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов признался, что на II Европейских играх, которые проходят в Минске, во время финального боя его очень приободрило присутствие на трибунах президента Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

«Эмоции только положительные. Я счастлив, что смог принести команде золотую медаль. Настраивался на этот поединок особенно, потому что я оставался последним, кто мог принести награду высшей пробы. Надеюсь, что на других крупных соревнованиях у сборной России будет еще больше побед», – добавил российский боксер.

Спортсмен одолел соперника Владислава Смягликова из Беларуси и взял золото в весовой категории до 91 килограмма.

Отметим, что на II Европейских играх разыграны почти все 200 комплектов наград. Сборная России завершает день в статусе победителя. Продолжают свою работу фан-зоны. Вскоре у Дворца спорта начнется празднование Дня Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Россиянин победил белоруса Смягликова и взял золото в весовой категории до 91 килограмма.
 
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