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Боксер Гаджимагомедов: В финале Европейских игр почувствовал поддержку Путина
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов признался, что на II Европейских играх, которые проходят в Минске, во время финального боя его очень приободрило присутствие на трибунах президента Владимира Путина, сообщает
«Эмоции только положительные. Я счастлив, что смог принести команде золотую медаль. Настраивался на этот поединок особенно, потому что я оставался последним, кто мог принести награду высшей пробы. Надеюсь, что на других крупных соревнованиях у сборной России будет еще больше побед», – добавил российский боксер.
Спортсмен одолел соперника Владислава Смягликова из Беларуси и взял золото в весовой категории до 91 килограмма.
Отметим, что на II Европейских играх
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Россиянин победил белоруса Смягликова и взял золото в весовой категории до 91 килограмма.
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