Путин отметил хорошую организацию Европейских игр в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации II Европейских игр в Минске. Об этом он заявил на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в столице Беларуси, сообщает ТАСС .

«Думаю, что мы можем поздравить Беларусь с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», – сказал Путин.

Глава государства назвал приезд Баха в Минск «большим событием» для любителей спорта, которое повысило ценность медалей, полученных спортсменами на соревнованиях.

Председатель МОК, в свою очередь, согласился с тем, что Европейские игры были организованы на высоком уровне и отметил хорошую атмосферу на стадионах. Он также поздравил президента России с успешным выступлением на турнире российской сборной, которая заняла первое место в общекомандном зачете. Бах отметил, что россияне получили более 100 медалей различного достоинства.

Путин добавил, что внимательно слушал речь главы Комитета на саммите G20 в японской Осаке и пожелал ему успехов в организации Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Напомним, что II Европейские игры проходили с 21 по 30 июня в Минске.