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Путин отметил хорошую организацию Европейских игр в Минске
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации II Европейских игр в Минске. Об этом он заявил на встрече с президентом Международного олимпийского комитета
«Думаю, что мы можем поздравить Беларусь с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», – сказал Путин.
Глава государства назвал приезд Баха в Минск «большим событием» для любителей спорта, которое повысило ценность медалей, полученных спортсменами на соревнованиях.
Председатель МОК, в свою очередь, согласился с тем, что
Путин добавил, что внимательно слушал речь главы Комитета на саммите G20 в японской Осаке и пожелал ему успехов в организации Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио.
Напомним, что II Европейские игры проходили с 21 по 30 июня в Минске.
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Президент России в воскресенье встретился в Минске с председателем Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
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