ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин отметил хорошую организацию Европейских игр в Минске

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации II Европейских игр в Минске. Об этом он заявил на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в столице Беларуси, сообщает ТАСС.

«Думаю, что мы можем поздравить Беларусь с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», – сказал Путин. 

Глава государства назвал приезд Баха в Минск «большим событием» для любителей спорта, которое повысило ценность медалей, полученных спортсменами на соревнованиях. 

Председатель МОК, в свою очередь, согласился с тем, что Европейские игры были организованы на высоком уровне и отметил хорошую атмосферу на стадионах. Он также поздравил президента России с успешным выступлением на турнире российской сборной, которая заняла первое место в общекомандном зачете. Бах отметил, что россияне получили более 100 медалей различного достоинства. 

Путин добавил, что внимательно слушал речь главы Комитета на саммите G20 в японской Осаке и пожелал ему успехов в организации Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Напомним, что II Европейские игры проходили с 21 по 30 июня в Минске. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России в воскресенье встретился в Минске с председателем Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сад Победы открыли в Быхове (фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика