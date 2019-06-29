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«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

30.06.2019 17:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают коллекционировать медали вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

В очередной раз наши атлеты подтвердили статус мировых лидеров в борьбе. Чемпионом в весовой категории до 130 килограммов стал Кирилл Грищенко. Финальную схватку спортсмен провел просто блестяще, выиграв с большим преимуществом у оппонента по ковру. Итоговые цифры – 5:1.

«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

Кирилл Грищенко, чемпион II Европейских игр:
Я хорошо настроился и набрал даже больше баллов, чем планировал. Как я вчера говорил, дома стены помогают – так оно и случилось. Ну и, конечно, сам боевой настрой. Настроился хорошо. Все болели: родные, близкие, друзья. Хорошая атмосфера здесь, просто нереальный заряд, очень крутые эмоции.

«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

30 июня еще один наш борец – Александр Грабовик – удостоился серебряной медали. У белоруса были все шансы на победу. Но соперник, олимпийский чемпион из Армении, оказался немного сильнее.

«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

Все основания рассчитывать на награду высшего достоинства были и у боксера Владислава Смягликова. Он на равных бился с представителем России, но, к сожалению, уступил. У него серебро.

«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

А первая новость с золотым оттенком пришла сегодня с велодрома «Минск-Арены». Татьяна Шаракова стал чемпионкой вторых Европейских игр. Белоруске не было равных в индивидуальной гонке преследования. Соперницу по финалу наша гонщица обогнала почти на 5 секунд. Это вторая награда Шараковой, ранее она стала третьей на шоссе.

Удачливой «Минск-Арена» стала и для наших спортивных гимнастов. В заключительный соревновательный день Андрей Лиховицкий и Анастасия Алистратова принесли стране по бронзе. Гимнастка Алистратова – одна из самых юных участниц турнира, ей всего 15 лет.

«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

Напомнила о себе и «Чижовка-Арена». Здесь сегодня прошел турнир по карате. На данную минуту Мария Кулинкович поднялась на третью ступень пьедестала. Бронзовую медаль взял Артем Кравцов. Мы поздравляем спортсменов!

«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

К этой минуте в активе белорусской сборной 69 наград: 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых медалей. В общем зачете вторых Европейских игр мы на второй позиции.

«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

Люди в материале: Кирилл Грищенко, Александр Грабовик, Владислав Смягликов, Татьяна Шаракова, Андрей Лиховицкий, Анастасия Алистратова, Мария Кулинкович, Артем Кравцов
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают коллекционировать медали вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В очередной...
 
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