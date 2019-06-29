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Президент Армении Армен Саркисян прибыл в Беларусь

30.06.2019 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ожидается, что участие в церемонии закрытия II Европейских игр примет и президент Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск чуть более часа назад. Сборная Армения также борется за медали минских стартов. Сейчас команда занимает 11-ю строчку в общем зачете.

Люди в материале: Армен Саркисян
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ожидается, что участие в церемонии закрытия II Европейских игр примет и президент Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его...
 
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