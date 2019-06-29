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Президент Армении Армен Саркисян прибыл в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ожидается, что участие в церемонии закрытия II Европейских игр примет и президент Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск чуть более часа назад. Сборная Армения также борется за медали минских стартов. Сейчас команда занимает 11-ю строчку в общем зачете.
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Новости Беларуси. Ожидается, что участие в церемонии закрытия II Европейских игр примет и президент Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его...
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