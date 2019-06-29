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«Мы ещё раз показали всему миру, что мы можем и на каком уровне». Подводим итоги II Европейских игр – интервью с Надеждой Анисовец
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без малого 9 тысяч волонтеров задействованы в проведении II Европейских игр. Все они прошли серьезный конкурсный отбор: претендентов было в три раза больше. Почему они стали добровольцами, сколько лет самому старшему и младшему волонтерам и чем полезен этот опыт в обычной жизни?
Об этом и не только мы поговорим с начальником управления по работе с волонтерами Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Надеждой Анисовец.
«Оглядываясь назад, можно сказать, что все получилось»
Сергей Прохоров, СТВ:
Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Сергей Прохоров:
Надежда Анисовец:
Сейчас, уже оглядываясь назад, можно сказать, что все получилось, стоит только дождаться церемонии закрытия, сделать прощальную большую фотографию и наслаждаться уже лаврами победы.
«За эти 10 дней наша белорусская погода показала всё, на что она способна»
Сергей Прохоров:
Надежда Анисовец:
Курьезных случаев было очень много. Например, рассказывали нашим приезжим волонтерам особенности нашей белорусской погоды, потому что за эти 10 дней наша белорусская погода показала всё, на что она способна. Сначала мы все сгорели до волдырей, потом нас всех затопило, потом нас уносило ветром, вчера мы замерзли. Сегодня, будем надеяться, у нас будет какой-то баланс.
На церемонию закрытия мы приглашаем абсолютно всех ребят, которые могут сейчас прийти, у которых не будет сейчас смен. Более 4,5 тысяч волонтеров посмотрят это грандиозное шоу. Там пройдет чествование волонтеров.
«Для волонтеров самая главная награда – это одобрение того, что они делают»
Сергей Прохоров:
Надежда Анисовец:
«Самому взрослому нашему волонтеру 80 лет»
Сергей Прохоров:
Надежда Анисовец:
Самому взрослому нашему волонтеру 80 лет. Анатолий Яночкин приехал к нам из России, он работает в категории допинг-контроля.
Должна была приехать еще наша дама 81-летняя, но в последний момент она сказала, что у нее есть свои причины. Здесь нужно уважать возраст.
Сергей Прохоров:
Надежда Анисовец:
Сергей Прохоров:
Надежда Анисовец:
«Теперь наших ребят можно узнать не только по форме, но еще и по часам»
Сергей Прохоров:
Надежда Анисовец:
Сергей Прохоров:
Надежда Анисовец:
Плюс для ребят организуется прощальная вечеринка. Мы собираем абсолютно всех на нашей официальной фестивальной зоне в «Дримлэнде» 2 июля. Там у них будет большой-большой концерт.
«На Европейских играх спортивная Беларусь не останавливается»
Сергей Прохоров:
Надежда Анисовец:
На Европейских играх спортивная Беларусь не останавливается. У нас много хороших объектов. Мы еще раз показали всему миру, что мы можем, как мы можем и на каком уровне можем. У нас расписаны дальше мероприятия до конца года. И я уверена, что снова и снова будут появляться новые крупные, масштабные мероприятия.
У нас впереди товарищеский матч по легкой атлетике, который тоже будет приковывать внимание любителей спорта в сентябре. И дальше у нас уже наши стандартные зимние виды спорта начнутся. Мне очень хочется надеяться, что душевный и эмоциональный запал, который ребята получили на Европейских играх – потому что какая-то их часть вообще первый раз в жизни стала волонтерами – они с этими эмоциями придут на следующие мероприятия. Дальше уже будем справляться со следующими задачами, сложностями и выполнять нашу миссию.
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«Мы ещё раз показали всему миру, что мы можем и на каком уровне». Подводим итоги II Европейских игр – интервью с Надеждой Анисовец
Новости Беларуси. Без малого 9 тысяч волонтеров задействованы в проведении II Европейских игр. Все они прошли серьезный конкурсный отбор: претендентов было в три...
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