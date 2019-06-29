|
Владимир Путин посетил соревнования по боксу во Дворце спорта «Уручье»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Считанные часы остаются до церемонии закрытия вторых Европейских игр. Свое участие подтвердили главы ряда зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Минск уже прибыл президент России. Владимир Путин успел окунуться в спортивную атмосферу. 30 июня он посетил соревнования по боксу, которые проходят во Дворце спорта «Уручье», и посмотрел несколько поединков. Среди них и захватывающий бой за золото между белорусским и российским спортсменами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Считанные часы остаются до церемонии закрытия вторых Европейских игр. Свое участие подтвердили главы ряда зарубежных государств, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)