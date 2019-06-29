ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Путин посетил соревнования по боксу во Дворце спорта «Уручье»

30.06.2019 16:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Считанные часы остаются до церемонии закрытия вторых Европейских игр. Свое участие подтвердили главы ряда зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин посетил соревнования по боксу во Дворце спорта «Уручье»

Так, в Минск уже прибыл президент России. Владимир Путин успел окунуться в спортивную атмосферу. 30 июня он посетил соревнования по боксу, которые проходят во Дворце спорта «Уручье», и посмотрел несколько поединков. Среди них и захватывающий бой за золото между белорусским и российским спортсменами.

Владимир Путин посетил соревнования по боксу во Дворце спорта «Уручье»

Люди в материале: Владимир Путин
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Считанные часы остаются до церемонии закрытия вторых Европейских игр. Свое участие подтвердили главы ряда зарубежных государств, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На выставке в "Великом камне" белорусские ученые представили 150 разработок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • красивая женская одежда вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика