ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Комментирует эксперт по языку тела

30.06.2019 16:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Эксперт по языку тела прокомментировал появление принца Гарри и Меган Маркл на благотворительном бейсбольном матче в Лондоне.  

По информации Daily Mail со ссылкой на эксперта по языку тела Джуди Джеймс, супруги выглядят как абсолютно влюбленная пара. Видимо, рождение сына сблизило их еще сильнее.  

Принц Гарри и Меган Маркл держались за руки и даже позволили себе обняться. По словам Джеймс, супруги используют сильный зрительный контакт, держатся за руки и очень часто дотрагиваются друг до друга.  

Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Комментирует эксперт по языку тела
Фото: AFP/Getty Images

Пара вышла на стадион, держась за руки. Во время выхода Меган смотрела на мужа.  

«Они выглядят как очень расслабленная пара, когда смотрят друг на друга. Меган специально поворачивает голову под углом, чтобы с восхищением смотреть на супруга».  

Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Комментирует эксперт по языку тела
Фото: PA

Эксперт предполагает, то, что Меган была в туфлях на плоской подошве, очень изменило взгляд Гарри на нее, так как она стала гораздо ниже его.  

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест  

Также Гарри положил руку на плечо Меган, когда они позировали для общего фото, а во время матча пара смеялась и смотрела друг другу в глаза.  

«Их зрительный контакт поразительный, но все равно Гарри играет доминирующую роль, будто берет на себя ответственность за ситуацию и присматривает за своей женой».  

Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Комментирует эксперт по языку тела
Фото: Getty Images

Эксперт пришла к выводу, что пара старается быть менее консервативной и хочет показывать, что они обычные люди.  

Джуди также отметила, насколько уверенно выглядела Меган, хотя это было ее третье появление на публике после родов: «Она выглядит очень спокойной и уверенной. Она всегда была уверена в себе, но выглядит здесь максимально комфортно».  

Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Комментирует эксперт по языку тела
Фото: AP

Напомним, что первенец супругов появился на свет в мае. Мальчика назвали Арчи.  

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож (смотрите здесь).  

Люди в материале: Меган Маркл, Принц Гарри
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Эксперт по языку тела прокомментировал появление принца Гарри и Меган Маркл на благотворительном бейсбольном матче в Лондоне.   По...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске открыли Аллею городов-побратимов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика